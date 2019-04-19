Ярославль, 19 апреля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. 28 апреля в Ярославле пройдет праздник «День рождения Алеши Поповича». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы праздника.

«Алеша Попович»

Традиционно на празднование приглашены сказочные герои, проживающие в Ярославской и Костромской областях. В этом году в гости к Алеше Поповичу приедут Царевна-лягушка и Иван Царевич из Ростова, Романовская Овечка из Тутаева, Клюковка из Сандогорья (Костромская область). Алешу Поповича будут поздравлять и его друзья из Ярославля — Змей Горыныч, Емеля, Баба-яга из студии праздников «Вишневый сироп» и Профессор из научного шоу профессора Николя.

На площадке перед двором Алеши Поповича развернется ярмарка народных мастеров, а в помещениях — мастер-классы по росписи игрушек и пряников. Особенно ждут на празднике всех ребят с именем Алексей, их ждут сюрпризы.

Праздник пройдет в Подворье Алеши Поповича в центре Ярославля, на Первомайской, 55. Начало в 13:00.