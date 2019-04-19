Севастополь, 19 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Площадка с припаркованными автомобилями обвалилась из-за оползня в одном из дворов Севастополя в ночь на 19 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото Степана Баранова В одном из дворов Севастополя обвалилась площадка с автомобилями

Фото Степана Баранова В одном из дворов Севастополя обвалилась площадка с автомобилями

По словам местных жителей, обрушение предположительно произошло в результате оползня.

«Наш двор на Проспекте Победы 26, расположен на склоне, наверное, укрепительные сооружения не помогли. Опорная стена обвалилась», — сообщают в соцсетях севастопольцы.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты МЧС.

Фото Степана Баранова В одном из дворов Севастополя обвалилась площадка с автомобилями

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января спасатели эвакуировали восемь жителей Ялты из дома, вход в который завалила смытая селевым потоком подпорная стена.