Якутск, 19 апреля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Решать проблему «образцовых трущоб Якутии» предлагается организацией визитов туда высокопоставленных гостей или введением обязательного условия пожить там для чиновников. Тему плачевного состояния домов городского 17-го квартала, полностью состоящего из аварийных домов, поднял политолог, председатель координационного совета при главе столицы Якутии Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

denizaley0 Аварийный дом

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По его мнению, 17-ый квартал Якутска является символом «урбанистической безнадёги» — жить там и так было трудно, и с каждым годом становится всё хуже, подчеркнул Виталий Обедин.

«Три последних года в квартале вообще ничего толком не делали, потому что ждали волшебных китайцев из корпорации «Чжода», которые придут и всё поправят. Китайцы не пришли, но мэрия ещё год протянула на угрозах расторжения договора и судебных исков. В итоге с 2015 года квартал варился в собственном соку и, пардон, окончательно засрался. Лишь зимой текущего года там начали рыть ямы под слив ЖБО (жидких бытовых отходов) и устанавливать новые короба под мусор. Как будет решаться вопрос с 17-м кварталом, честно говоря, непонятно. «Чжоды» нет, других инвесторов нет, планы МУП АРТ вилами на воде писаны», — констатировал эксперт.

В пример он привёл аналогичные трущобы в Иркутской области, которые расселили и застроили новыми домами в рекордный срок 9 месяцев потому, что глава региона «таскал высоких федеральных гостей не по новеньким школам и поликлиникам, а именно по трущобам».

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«Помесив грязь лакированными туфлями, как-то лучше понимаешь нужды и чаяния простых граждан», — уверен Виталий Обедин.

Шутя, он предлагает жителям республики выбрать вариант действий в отношении 17-го квартала: сдавать режиссёру Андрею Звягинцеву для фильмов про Россию, использовать эти дома в качестве объектов экстремального туризма для иностранцев или не делать ничего, продолжая использовать как неисчерпаемый источник мемов.

«17-й квартал можно снимать и выдавать в передачах НТВ и «России-1» за трущобы Америки: пусть народ России видит, в каких ужасных условиях живут бедные американцы. Можно один раз федеральных чиновников, приехавших в Якутск, свозить не в Медцентр, IT-парк и алмазную сокровищницу, а в 17-й квартал… 100% будут либо деньги, либо посадки. Или сделать проживание в 17-м квартале обязательным условием для принятия на государственную и муниципальную службу», — также перечислил варианты решения проблемы Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее для решения проблемы расселения 17-го квартала Якутска предлагалось привлечь представителей федеральной власти. Дома во втором, четвёртом и семнадцатом кварталах Якутска, которые считаются городским «гетто», строились ещё в 60-е годы как временное жильё, но люди живут в них до сих пор. Под статус аварийных подходят все расположенные там 162 дома, но на расселение по соответствующей федеральной программе из них попали только семь.

Напомним, долгожданная застройка 17-го квартала Якутска силами китайской компании «Чжода» так и не стала реальностью. Первый дом «Чжода» обещала сдать в эксплуатацию весной 2018 года, но в марте 2018 года договор с нею был расторгнут. По словам главы Якутии Айсена Николаева, застройкой 17-го квартала теперь будут заниматься несколько местных строительных компаний.