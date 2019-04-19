Калуга, 19 апреля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Калужской области в средней школе № 45 в микрорайоне Кошелев 18 апреля был дан старт традиционной Всероссийской акции «100 баллов для победы». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, в рамках акции выпускников 2019 года напутствовал глава ведомства Александр Аникеев.

Admoblkaluga.ru В калужской школе № 45 дан старт акции «100 баллов для победы»

В акции приняли участие педагоги, учащиеся, руководители образовательных организаций. Мероприятие в калужской школе завершилось мастер-классами по русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике.

С 15 по 21 апреля 2019 года подобные встречи проходят во всех муниципалитетах Калужской области. Выпускники прошлых лет, получившие высокие баллы на ЕГЭ, делятся со старшеклассниками своим опытом. Практические советы школьникам дают психологи и преподаватели.

Акция «100 баллов для победы» проводится уже пятый год по инициативе Рособрнадзора, и главная её задача — помочь снять эмоциональное напряжение у выпускников перед экзаменом и помочь им правильно подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена. В 2019 году акция «100 баллов для победы» посвящена Году театра в России.

В Калужской области в 2018 году максимальные 100 баллов при сдачи ЕГЭ набрали 37 участников. По русскому языку — 12 человек, по обществознанию 100 баллов набрали 11 участников ЕГЭ, по химии — семь выпускников, по информатике и ИКТ — три, по истории — два участника, по физике, биологии, литературе — по одному участнику. Одна выпускница школы города Обнинска набрала 100 баллов сразу по двум предметам — русскому языку и обществознанию.