Санкт-Петербург, 19 апреля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Согласно опубликованным сведениям о доходах и имуществе руководителей правительства Ленинградской области, ни один из заместителей губернатора региона Александра Дрозденко не получил в 2018 году денежный доход больше, чем у начальника.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства и Законодательного собрания Ленинградской области

Напомним, Александр Дрозденко задекларировал за 2018 год доход 5 млн 22 тыс. рублей. Супруга губернатора в 2018 году заработала более 14,6 млн рублей.

По уровню дохода за прошлый год ближе всего к шефу находится заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Его годовой доход составил более 4,29 млн рублей. Супруга внесла в семейный бюджет более 1,7 млн рублей. В собственности Ялова находится квартира, а также по «половинке» земельного участка, жилого дома и гаража, всё имущество — в России. У чиновника — Mercedes ML400, у его жены — Mini Cooper S.

Почти такой же доход за прошлый год получил зампред областного правительства по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Он задекларировал 4,27 млн рублей, его супруга — 844 тыс. рублей. В составе собственности «аграрного» чиновника — половина 108-метровой квартиры в Испании (вторая половина — у супруги), автомобили Mercedes СL500, Lexus LX 570, ГАЗ 21М. Жена зампреда, помимо испанского жилья, в России владеет пятью квартирами, жилым домом, небольшим земельным участком, машино-местом и хозблоком, а также автомобилем Lexus RX 350.

Вице-губернатор Ленинградской области — руководитель аппарата губернатора и правительства Ленобласти Игорь Петров сообщил о доходе в 4 млн рублей за 2018 год. В его собственности находятся скромная квартира площадью 85,9 кв. метра, автомобиль Audi A7, cнегоход, бортовой прицеп и погрузчик известной фирмы Bobcat. В пользовании — жилой дом и земельный участок.

Вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Сергей Перминов за 2018 год заработал 3,2 млн рублей, его супруга — 206 тыс. рублей. Недвижимого и движимого имущества у «второго лица» Ленобласти нет, в пользовании — квартира (114 кв. м), которая, судя по декларации, принадлежит супруге. Также у нее во владении — земельный участок (2011 кв. м) и Audi RS Q3.

Главный областной финансист, первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков заявил за прошлый год доход в 3,03 млн рублей, у супруги — 3,83 млн рублей. Марков владеет почти 100-метровой квартирой и мотоциклом BMW R1200GS. У жены в собственности три земельных участка общей площадью свыше 5,6 тыс. кв. метров, два жилых дома (246 и 395 кв. м), три квартиры (по 72, 121 и 126 кв. метров), два машино-места и хозблок. Передвигается супруга финансиста на Land Rover Discovery 4.

Зампред правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Москвин заработал в 2018 году 3,99 млн рублей. Его супруга оказалась самой успешной среди жён высших областных чиновников — ее доход составил 10,78 млн рублей. Недвижимости в собственности у главного строителя нет, но есть автомобиль Volkswagen Touareg и две квартиры в пользовании. У супруги Москвина — одна треть огромного земельного участка (480 тыс. кв. м), квартира (58 кв. м), нежилое помещение (121 кв. м) и еще половина нежилого помещения (117 кв. м).

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Валерий Пикалев, один из новичков областной власти, заработал в прошлом году 3,23 млн рублей. Он задекларировал земельный участок (1699 кв. м), жилой дом (200 кв. м), две квартиры (111 кв. м и 88 кв. м), машино-место и долю в нежилом помещении. У Пикалева — самый необычный среди коллег состав движимого имущества: внедорожник Mercedes-Benz GL 350 BlueTEC 4MATIC, мотоциклы Ducati Diavel Carbon, Triumph Thruxton, малый катер Флиппер-640, три прицепа и снегоболотоход.

Самый скромный доход в 2018 году заявил зампред правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. У него вышло 2,97 млн рублей, у супруги — 699 тыс. рублей. В собственности «социального» зампреда — два земельных участка (863 кв. м и 1500 кв. метров), маленький (32 кв. м) жилой дом, две квартиры (43 кв. м и 55 кв. м) и гараж. В автопарке — Toyota Highlander и автоприцеп «Белаз 8120». У жены чиновника — еще два земельных участка (859 кв. м и 24 кв. м), а также половина квартиры (68 кв. м) и гараж, в котором, возможно, хранится Chevrolet Aveo.