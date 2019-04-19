Барнаул, 19 апреля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В Барнауле устранены все последствия штормового ветра, бушевавшего на Алтае 18 апреля. Судя по сообщению городской мэрии, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошли многочисленные обрывы линий электропередачи и повреждение опор. Под отключение электроэнергии попали дома Ленинского, Октябрьского, Индустриального и Центрального районов города.

Цитата из группы «Барнаул22» в ОК Ветер свалил остановочный павильон в Барнауле

Помимо неполадок с электричеством непогода повредила несколько светофоров и крыш жилых домов (ул. 80-й Гвардейской Дивизии, ул. Попова, ул. Матросова, ул. Чкалова, ул. Никитина). Не обошлось и без падения остановочных павильонов, дорожных знаков и деревьев. Также из-за непогоды в Барнауле пришлось отменить 11 междугородних маршрутов.

Цитата из группы «Барнаул22» в ОК Ветер свалил светофор в Барнауле

Напомним, прогноз о штормовом характере погоды полностью оправдался: сильный ветер (до 25−27 метров в секунду), осадки в виде мокрого снега (местами в предгорных районах сильные осадки, местами метель, гололёдные явления, отложение мокрого снега) наблюдались в Алтайском крае 18 апреля. Справиться с последствиями урагана, оставившего без электричества жителей 20 районов края, удалось лишь спустя сутки.