На Сербию давят из-за РФ, Украина просчиталась: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Сербия рассказала про давление из-за отказа вводить санкции;
- Украине предстоит «вкусить плоды линии Порошенко»;
- Демонстрацию «желтых жилетов» у собора Нотр-Дам запретили;
- Франция направит военных в Эстонию;
- Академия Росатома и ENEN посотрудничают в области ядерного образования.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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