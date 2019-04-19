Владивосток, 19 апреля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. В Приморья активно обсуждается видео, на котором группа подростков избивает сверстника и под угрозой расправы ставит его на колени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пистолет

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На представленном видео подростки глумятся над сверстником, под угрозой оружия заставляют его встать на колени. Видео было размещено пабликом dps_controlnews. Предположительно, действие происходит во Владивостоке. Ситуацией, показанной в видеоролике, заинтересовался Следственный комитет по Приморью.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по сообщению в средствах массовой информации сведений о том, что в Приморском крае группа подростков избила сверстника и под угрозой предмета, похожего на пистолет, заставила встать его на колени. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

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Как сообщало ИА REGNUM, полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника. Инцидент произошёл 5 апреля. Из медицинского учреждения в свою очередь поступила информация о госпитализации 17-летнего молодого человека после драки с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга.