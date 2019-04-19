Екатеринбург, 19 апреля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Вице-губернатор Сергей Бидонько заработал в 2018 году 4 558 733,36 рубля. Его супруга — 1 872 300. Причём по сравнению с 2017 годом чиновник сильно обеднел, доход упал с 19 522 467,10 рубля, а жена немного разбогатела, поднявшись с 1 727 980. Из недвижимости Бидонько имеет в собственности гараж, квартиру, земельный участок, нежилое помещение и жилой дом.

Не бедный человек

Министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов заработал 2 348 709,26 рубля, а его супруга показала 1 023 242,33. За год оба стали богаче (показатели 2017-го соответственно 2 057 049,74 и 919 406,56). В совместной собственности у них квартира площадью 94,7 кв. метра. Биктуганов также имеет участок земли, а его жена квартиру, гараж и участок земли. На министре также записан автомобиль Mercedes-Benz ML350 4MATIC.

Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков показал доход в размере 2 385 104,88 рубля, а его супруга — 782 270,07. Жена Волкова немного обеднела (было 805 231,02), а сам он стал богаче — в 2017 году заработал лишь 2 089 548,55 рубля. У министра в собственности участок земли, нежилое помещение и доли в двух квартирах, а также автомашина Toyota Auris, Его жена имеет долю в квартире, пять участков земли, два нежилых помещения, квартиру, жилой дом и два автомобиля.

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярёв заявил о доходе в 2 640 255,04 рубля. Жена отстала от него не сильно — 2 069 441,67. По сравнению с 2017 годом Волков прибавил в доходе, без учёта копеек, 420 353 рубля, а супруга — 571 438. В собственности министра значатся квартира, участок земли и автомашина Toyota Camry.

Министр социальной политики Андрей Злоказов, как и в 2017 году, оказался многократно беднее своей супруги. Сам он заработал 4 294 992,17 рублей, прибавив за год 2 097 716. А у его жены доход равен 17 798 660,78 рублей — плюс 1 012 261. Министр имеет квартиру, а его жена квартиру, дом, участок земли, гараж и автомашину Cadillac GMT 166 SRX.

Заместитель губернатора Сергей Зырянов тоже оказался сильно беднее своей жены. Его доход за 2018 год составил 4 873 457,05 рубля, а у супруги оказалось 31 777 174,95. По сравнению с 2017 годом чиновник немного разбогател (было 4 601 233,63 рубля), а его жена сильно обеднела, доход упал с 58 326 009,71, но всё равно оказалась самой богатой из жён членов свердловского правительства. У каждого из них по неплохому автомобилю и много разной недвижимости.

Министр инвестиций и развития Виктория Казакова задекларировала доход в 2 697 153,34 рубля, нарастив его с уровня 2017 года, когда он был 2 282 818,75. Имеет половину квартиры площадью 49,8 кв. метра и автомобиль BMW X6.

Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов показал доход в 2 335 231,47 рублей, а его жена заработала всего 12 копеек. Примечательно, что в 2017 году министр имел доход в 7 377 951,11, то есть обеднел, а его супруга всё те же 12 копеек. В собственности у каждого из них по автомашине BMW X5 XDRIVE25D. Из недвижимости у супругов есть в долевой собственности квартира площадью 86,9 кв. метра. Жена министра кроме этого имеет квартиру и два гаража.

Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев показал доход в размере 3 016 153,12 рубля. В 2017 году было 2 779 082,22. Его жена получила доход 1 215 708,69 рубля, немного разбогатев (год назад у неё отображалось 1 173 774,63 рубля).

Пожалуй, самым богатым из членов правительства области оказался первый заместитель губернатора Алексей Орлов с доходом 9 586 154,40 рубля. За год он неплохо разбогател, в 2017 году у него было лишь 4 805 809,94 рубля. Супруга чиновника в 2018 году заработала 2 261 264 рублей, тоже разбогатев с предыдущих 414 тысяч.

Напомним, самым бедным из 25 высокопоставленных свердловских чиновников оказался заместитель губернатора Олег Чемезов. Отец четверых несовершеннолетних детей заработал в 2018 году всего лишь 111 554,19 рубля и по сравнению с 2017 годом даже немного обеднел. Справедливости ради отметим, что такие скромные доходы он имел, находясь на посту заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы. Может, теперь его дела поправятся и в декларации за 2019 год будут уже совсем другие цифры?