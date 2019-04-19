Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В Нью-Йорке прошла ежегодная церемония награждения победителей премии «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year). Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

Alexander Migl Jaguar I-Pace

Приз в главной номинации получил электромобиль Jaguar I-Pace. Он выбран из 40 автомобилей, участвующих в конкурсе. Кроме того, он победил еще в двух номинациях — «Зеленый автомобиль» и «Лучший дизайн».

Оснащенный двумя электрическими моторами, он выдает 400 л. с. и 696 Нм крутящего момента. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 4,8 секунды. Его максимальный показатель скорости — 200 км/ч. Запас хода авто составляет 470 км.

Приз в категории «Лучший автомобиль для города» взял автомобиль Suzuki Jimny. Люксовым автомобилем года назван Audi A7, а из гиперкаров лучшим признан McLaren 72OS.

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