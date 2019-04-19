Рабочий посёлок Степное Озеро, Алтайский край, 19 апреля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Участники антитеррористического учения, проведённого с 16 по 18 апреля в Благовещенском районе Алтайского края, показали необходимый уровень слаженности. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, речь идёт о масштабном тактико-специальном учении по пресечению террористического акта в режиме реального времени, на основании непрерывно поступающих новых вводных.

ПУ ФСБ РФ по Алтайскому краю На Алтае провели масштабное тактико-специальное учение по пресечению террористического акта в режиме реального времени

«Тактико-специальное учение объединило все группы оперативного штаба, которым необходимо было решать поступающие задачи в рамках своей компетенции: от выявления членов террористической группы, состоящих в «спящих ячейках», блокирования захваченных территорий, освобождения «заложников», оказания им медицинской и психологической помощи до обезвреживания «взрывных устройств» и штурма условных террористов», — пояснили пограничники.

ПУ ФСБ РФ по Алтайскому краю Участники антитеррористического учения, проведённого в Благовещенском районе Алтайского края

Согласно легенде, основным объектом, условно захваченным «террористами», стала ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат», расположенная в посёлке городского типа Степное Озеро Благовещенского района.

Как пояснили организаторы учений, важной задачей их проведения являлась отработка взаимодействия с антитеррористической комиссией Алтайского края по установлению и реализации различных уровней террористической опасности на территории Благовещенского района с развертыванием пункта временного размещения.

В антитеррористическом учении приняли участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК России, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, ЦССИ ФСО России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, органы исполнительной власти Алтайского края и местного самоуправления. Всего было задействовано около 400 человек и до 80 единиц различной техники и авиация.