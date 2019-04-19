Литва вымирает, Мали осталось без правительства: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Правительство Мали уходит в отставку;
- Литву от вымирания могут спасти украинцы;
- Президент ПМР призвал не применять терминологию, от которой несёт фашизмом и нацизмом;
- ЛДПР претендует на победу на выборах в трёх регионах;
- Зрители высказываются против фильма о трагедии в Керчи.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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