Канберра, 19 апреля, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Одна из собак стаи динго проникла в трейлер отдыхавшей на природе австралийской семьи и попыталась выкрасть годовалого ребенка, передает телеканал ABC.

Собаки динго

Сообщается, что австралийская семья приехала в трейлере отдыхать на побережье острова Фрейзер на востоке Австралии. Ночью стая динго приблизилась к трейлеру, а одна из собак проникла внутрь и схватила младенца. Затем динго попыталась скрыться с ребенком, однако отец услышал плач ребенка и поспешил на помощь. Ему удалось отбить ребенка у собаки и отогнать стаю от трейлера.

Ребенок в результате нападения получил рваные раны в области затылка и шеи, а также трещины в черепе. В настоящее время малыш находится в детском госпитале в Брисбене. Власти штата Квинсленд уже распорядились направить на остров рейнджеров для отлова животных.