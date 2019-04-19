Казань, 19 апреля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Муниципальное бюджетное учреждение «ФОК «Конно-спортивный клуб» Казани выставило на торги необычный лот. С молотка планируется продать четыре племенных лошади стоимостью по 41 тыс. рублей каждая. Аукцион пройдёт 17 мая 2019 года в электронной форме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лошади

Живые лоты этих торгов попали на продажу впервые, шаг аукциона составит 1,6 тыс. рублей. В списке — тёмно-гнедой племенной жеребец русской рысистой породы по кличке «Лель», родившийся 20 февраля 2000 года, рыжая племенная кобыла буденовской породы по кличке «Армада» 1996 года рождения, гнедая кобыла англо-буденовской породы по кличке «Пудра» 1996 года рождения и гнедая племенная кобыла чистокровной верховой породы по кличке «Блеми» 1999 года рождения.

К материалам аукциона приложены племенные свидетельства «лотов», их фото и вся необходимая документация.

Напомним, недалеко от столицы Татарии находится международный конно-спортивный комплекс, а поддержку данному виду спорта оказывают на республиканском уровне. Так на проведение конноспортивных мероприятий в 2019 году министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарии запланировало потратить 16 млн рублей.

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