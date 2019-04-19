Ньон, Швейцария, 19 апреля, 2019, 04:24 — ИА Регнум. В полуфинале Лиги Европы встретятся «Арсенал» (Лондон) с «Валенсией» (Испания) и «Айнтрахт Франкфурт» — с «Челси» (Лондон).

Футбол

2 мая пройдут первые матчи, через неделю (9 мая) состоятся ответные встречи. Финал Лиги Европы пройдёт 29 мая в Баку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля состоялись четыре четвертьфинала Лиги Европы: «Арсенал» обыграл «Наполи» (Италия) со счётом 0:1, «Айнтрахт» — «Бенфику» (Португалия) со счётом 1:0.

«Валенсия» обошла соотечественников из ФК «Вильярреаля», счёт 2:0, и «Челси» выиграл у ФК «Славия Прага», счёт 4:3.