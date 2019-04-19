Якутск, 19 апреля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев привёл в своём отчёте радужные экономические показатели, но, судя по состоянию регионов страны, денег всё равно нет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя отчёт председателя правительства в Госдуме РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Как всегда, очередное бла-бла-бла. Много цифр, возможно, они и интересны, но настолько председатель правительства набил оскомину населению, как некогда генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев на очередных съездах КПСС, что вряд ли кто из простых людей смог выдержать этот четырехчасовой политический спектакль. Государственные чиновники, наверно, ёрзали на мягких креслах», — отметил эксперт.

Цифры в 25,7 трлн рублей на 9 национальных целей и 12 национальных проектов Юрий Данилов назвал впечатляющими для экономиста, но при этом подчеркнул, что они интересны с точки зрения того, как будут использованы.

«А исполнение их, судя по регионам, идёт не ахти как, — считает эксперт. — Несмотря на радужные экономические показатели, приведённые в отчёте, как однажды выразился наш премьер, «денег нет, но вы держитесь!». Для меня этот доклад станет источником цитат и ссылок при написании отчётов, научно-исследовательских работ и разработке различных региональных стратегий и программ развития. А деятельность правительства РФ по итогам 2018 я оцениваю как неудовлетворительную! Вероятно, что президент России Владимир Путин примет кадровые решения по составу правительства России, которое будет работать в этом году».

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Юрий Данилов также обратил внимание на слова Дмитрия Медведева о том, что «в нашей стране живёт 146,8 млн человек, для которых и вместе с которыми мы всё это и делаем». Кандидат экономических наук считает показательным то, что большинству из них, за исключением чиновников, депутатов и высокооплачиваемой части руководителей предприятий, живётся с каждым годом всё хуже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 апреля выступил в Госдуме с отчётом о деятельности правительства РФ в 2018 году. В том числе в его выступлении было сказано о том, что 19 млн жителей страны — бедные.