Владивосток, 19 апреля, 2019, 03:51 — ИА Регнум. В Приморье готовятся к встрече высоких гостей, в частности лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. В этой связи спецслужбы проверили состояние дома российско-корейской дружбы, который находится на приграничной станции Хасан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ким Ир Сен

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Как пояснили в Пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю, этот дом ещё называют «домик Ким Ир Сена» и он в полном порядке, готов к принятию гостей.

«Никаких специальных работ в последнее время там не проводилось. Там всегда чистота, порядок, за территорией ухаживают, всегда готовы принять гостей», — сказали в ведомстве агентству «Интерфакс — Дальний Восток».

Известно, что дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. В своё время здесь останавливались Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

В 2015 году дом российско-корейской дружбы горел. Его отремонтировали и в 2016 году торжественно открыли. При этом специалисты максимально сохранили исторический облик домика.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР Ким Чен Ынможет приехать во Владивосток на встречу с президентом Владимиром Путиным на бронепоезде.

Разговор политиков состоится на острове Русский, в ДВФУ. Точные даты и время не оглашаются. Вероятно, встреча случится перед отлётом Путина в Пекин на саммит «Один пояс — один путь» в последних числах апреля.