Красноярск, 19 апреля, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Под Красноярском едва не загорелась целая деревня. Поздно вечером 18 апреля в городских пабликах в соцсетях появилось видео бушующего пламени.

Скриншот со страницы группы «ЧП Красноярск». Vk.com Огонь под Красноярском

«Поскорее бы пожарные приехали, там же просто горит весь посёлок, мне кажется», — прокомментировал автор видео под названием «Пожар в деревне Минино».

Подписчики паблика «ЧП Красноярск» опровергли информацию о том, что в деревне Минино горят дома:

«Я в Минино нахожусь, горит трава за дамбой, все в полной боевой готовности, ждут пожарных, пока все дома целы люди тоже».

Ситуация осложнялась сильным ветром.

Деревня Минино почти вплотную примыкает к окраине Красноярска. Оказалось, что горела трава за деревней. По данным МЧС, ни один жилой дом не пострадал.

«Несмотря на ветер, спасателям удалось справиться с огнём. Тем не менее, они планируют дежурить там до утра», — передаёт «Комсомольская правда Красноярск».

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра, 19 апреля в течение суток по центральным районам, ночью по южным районам Красноярского края ожидается очень сильный северо-западный ветер, порывы 15−20 м/с, местами до 23−28м/с. Порывистый ветер сохранится и в Красноярске.

Жителей региона просят быть предельно осторожными с огнём и пожароопасными предметами.