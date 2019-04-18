Москва, 19 апреля, 2019, 01:58 — ИА Регнум. В подвале здания отдела полиции в московском районе Орехово-Борисово Южное произошло возгорание, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в доме № 37 по улице Елецкая, в котором располагается отдел МВД РФ по району Орехово-Борисово Южное. Причиной пожара стало короткое замыкание в щитовой. В целях безопасности проводилась эвакуация людей. Позднее пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Бурятии двое злоумышленников попыталась поджечь здание администрации Заиграевского района. Оба поджигателя были задержаны, возбуждено уголовное дело.