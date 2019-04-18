Оттава, 19 апреля, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Три альпиниста погибли в результате схода лавины в канадских горах, передает телеканал CTV.

dahu1 Лавина

Сообщается, что альпинисты погибли 17 апреля. Они пытались взойти на восточный склон пика Хаус в горах национального заповедника Банф. Этот склон считается одним из наиболее трудных подъемов на всей территории заповедника. Отмечается, что погибшие были профессиональными альпинистами из США и Европы. В настоящее время поиск тел погибших не ведется из-за угрозы схода новых лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля десять человек накрыло лавиной в Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Тогда группа пеших туристов отправилась в горы 6 апреля и попала под лавину. Туристов спасли благодаря наличию у них связи. В результате происшествия двое получили травмы и были госпитализированы.