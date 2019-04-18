Киев, 19 апреля, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Ситуацию с «Приватбанком» обсуждает украинский президент Пётр Порошенко с советом национальной безопасности и обороны. Анонс встречи он разместил в Twitter.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с «Приватбанком». Начало в 21:00», — написал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, национализация «Приватбанка», ранее принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому, признана незаконной киевским окружным административным судом 18 апреля.