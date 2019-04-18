Вашингтон, 19 апреля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Добиваться импичмента американского президента Дональда Трампа сейчас нецелесообразно, заявил Стени Хойер, лидер демократического большинства в палате представителей американского конгресса, передает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

По словам Хойера, нет смысла в работе по импичменту, когда очередные выбора президента страны состоятся уже через полтора года. Тогда избиратели сами решат, кому стоять во главе государства.

Отметим, что заявление Хойера сделано после публикации полной и отредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, в которой нет доказательств связей избирательного штаба Трампа с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доклад не убедил демократов в безупречности победы Трампа на президентских выборах. Они намерены добиваться возможности ознакомления с неотредактированной версией доклада о «российском вмешательстве».

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