Лондон, 19 апреля, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Полиция британского Лондона намерена принять все меры, чтобы не допустить блокировки главного аэропорта города «Хитроу» протестующими экологическими активистами, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

Mario Roberto Duran Ortiz (Mariordo) Аэропорт «Хитроу»

Ранее группировка экоактивистов Extinction Rebellion заявила о планах заблокировать работу лондонского аэропорта «Хитроу». Лондонская полиция заявила, что осведомлена об этих планах, в связи с чем будут предприняты меры по усилению охраны аэропорта.

Для этого Скотленд-Ярд запросил помощь других подразделений полиции. Также полицейские призвали протестующих изменить свои планы и не пытаться заблокировать «Хитроу».

По последним данным, число задержанных за правонарушения во время протестов экоактивистов составило 460 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в метро Лондона британские власти отключили Wi-Fi после угроз группировки Extinction Rebellion нарушить работу подземки. В связи с этим полиция попросила власти отключить доступ к интернету в метро.