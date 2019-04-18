Москва, 19 апреля, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Суммарный оборот товаров, ввозимых с Украины в Россию, на который РФ наложила запрет, превышает $4,3 млрд, сообщает Минэкономразвития РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

По словам российского министра экономического развития Максима Орешкина, эта сумма примерно соответствует 30% от того товарооборота, который был в минувшем году между Россией и Украиной.

Он пояснил, что в список товаров, подпавших под ограничения, вошли в основном те, которые можно заменить российскими аналогами или импортировать из других стран. По словам главы Минэкономразвития, Москве пришлось ввести ограничения в ответ на недружественные действия со стороны Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия расширила список украинских товаров, которые запрещено ввозить в страну. Кроме того, Россия ввела запрет на поставки на Украину нефти и нефтепродуктов и ограничила экспорт угля.

Читайте также: Опубликован перечень товаров, запрещенных в торговле с Украиной