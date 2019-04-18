Вашингтон, 19 апреля, 2019, 00:20 — ИА Регнум. Компромат на президента США Дональда Трампа может содержаться в неотредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, считают представители Демпартии, сообщает Associated Press.

Fbi.gov Роберт Мюллер

В связи с этим Джерри Надлер, возглавляющий комитет по юрделам американского парламента, требует, чтобы его однопартийцам дали возможность ознакомиться с неотредактированной версией доклада Мюллера.

Кроме того, он полагает, что компрометирующие Трампа материалы могут содержаться в других документах, связанных с расследованием команды Мюллера. Даже в той версии доклада, что была обнародована 18 апреля, есть нюансы, вызывающие подобные подозрения, считает Надлер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 18 апреля докладе Мюллера в расширенной версии (полной, но отредактированной) сказано, что Трамп пришел к власти не в результате сговора с Москвой, хотя российская сторона якобы всё же пыталась повлиять на исход голосования.