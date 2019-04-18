Киев, 19 апреля, 2019, 00:10 — ИА Регнум. Лидер президентской гонки на Украине шоумен Владимир Зеленский не уверен, что он сможет пожать руку своему сопернику по второму туру, действующему главе государства Петру Порошенко. Об этом Зеленский заявил 18 апреля в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогноз

Зеленский напомнил, что Порошенко как-то сказал, что всем коррупционерам он будет рубить руки. Поскольку на Украине Порошенко в коррупции не обвиняет только ленивый, логику Зеленского понять можно.

«Когда господин президент сказал, что «я всем коррупционерам буду рубить руки» — я не уверен, что у меня будет, что ему пожать», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля должны состояться дебаты кандидатов в президенты Украины — Зеленского и Порошенко. Предполагается, что пройдут они на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Кандидаты долго спорили, где и когда проводить дебаты, однако теперь их штабы смогли достичь некоторых договоренностей о проведении дебатов на стадионе «Олимпийский» в украинской столице.