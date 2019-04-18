Каир, 19 апреля, 2019, 00:00 — ИА Регнум. В Египте не менее 42 человек получили травмы в железнодорожной аварии недалеко от Каира, сообщает 18 апреля интернет-портал «Масрави».

Sebastian Terfloth Сход с рельсов

По предварительным данным, никто не погиб. С рельс сошёл пассажирский поезд, подходивший к станции в провинции Кафр-эш-Шейх. Два вагона слетели с путей.

Причина происшествия пока не установлена.

Напомним, 27 февраля на вокзале в Каире из-за ссоры машинистов загорелся и взорвался локомотив. Погибли при взрыве и сгорели заживо 22 человека.