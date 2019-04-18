Киев, 18 апреля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Беглый украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о готовности обнародовать подробности договоренностей о национализации «ПриватБанка» в случае поражения президента Украины Петра Порошенко во втором туре выборов главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

«Это были договорённости, где кто-то спокойно уходит, кто-то не трогает власть, кто-то ведёт себя лояльно, а кто-то не создаёт проблем в бизнесе», — сказал бизнесмен в интервью украинской программе «Схемы»

Коломойский отметил, что в этих договоренностях не было «ничего криминального», тем не менее сам факт их наличия, по его словам, был «неприемлем» для людей, находящихся у власти.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Игорь Коломойский назвал Петра Прошенко своей «марионеткой» и заявил, что тот будет исполнять всё, что ему сказано, «чтобы искупить свою вину».

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к правительству и Национальному банку Украины, признав национализацию «ПриватБанка» нарушением украинского законодательства.