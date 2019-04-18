Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США закончили торги перед длинными выходными в «зеленой зоне», 18 апреля передает агентство Reuters.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 110 пунктов (0,42%), до 26 559,54 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,58 пункта (0,16%), до 2905,03 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,98 пункта (0,02%), до 7998,06 пункта.

В пятницу 19 апреля торги на Уолл-стрит не проводятся в связи с приближением католической Пасхи, которая в этом году отмечается 21 апреля.

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