Ижевск, 18 апреля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Аграрии Удмуртии увеличили производство молока на 5,8% в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост составил 10 тыс. тонн, производство выросло до 185 тыс. тонн молока. Об этом заявила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Молоко

По состоянию на 1 апреля, надой молока от одной коровы увеличился на 1,1 кг — до 18,3 кг от уровня начала апреля прошлого года. По этому показателю Удмуртия занимает второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО), где лидирует Кировская область — 21,7 кг. Причем средний показатель по России составляет 16,8 кг.

«Качественно улучшили сельхозпредприятия и свою работу — товарность молока достигла 92%. Объемы молока второго сорта они сократили с 2% до 1,3% в общем объёме и нарастили высший сорт с 78% до 81%. Сегодня производители к предыдущему году ежесуточно добавляют 113 т молока», — уточнила министр. По ее словам, производителям республики необходимо стремится к минимальному приросту 7%.

В то же время глава Удмуртии Александр Бречалов констатировал, что несмотря на обвал закупочных цен на молоко 2018 год стал удачным для отрасли, с точки зрения как производственных, так и финансово-экономических показателей. В 2019 году изменились ставки субсидий на повышение молочной продуктивности. Минимальная ставка субсидии на прирост товарного молока в этом году составит 0,34 рубля на 1 кг молока, а максимальная ставка — 1,53 рубля (в 2018 году ставка субсидии составила 1,20 рубля на 1 кг молока).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, молочная отрасль республики в 2018 году испытывала проблемы со сбытом продукции. С начала года цена доходила до критически низкого уровня в 18,5 рублей за кг, Абрамова ранее называла такую цену на сырое молоко «дном».

В феврале власти Удмуртии приняли решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям в размере около 200 млн рублей.

В конце мая стало известно, что в республике разработали концепцию развития молочной отрасли до 2025 года, которая предполагает увеличение производства молока до 1 млн тонн в год.

В связи со снижением закупочных цен на сырое молоко удмуртские аграрии недополучили около 1 млрд рублей прибыли, также нереализованными остались некоторые инвестиционные проекты в АПК.

Амбрамова говорила, что прогнозирует среднюю цену по 2019 году на уровне 23−24 рублей за кг. Она добавила, что стоимость молока будет меняться в зависимости от внутреннего потребления и возможностей экспорта.

По итогам января цена молока составила 23 рубля за кг, к 16 февраля — 23,44 рубля за кг.

По итогам предыдущего года Удмуртия увеличила производство молока на 2,3% — до 781 тыс. тонн.