Ереван, 18 апреля, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Нагорно-карабахский конфликт может иметь лишь политическое решение, и единственный формат для его достижения — сопредседательсво Минской группы ОБСЕ. Об этом в интервью французской Le Figaro заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Нагорный Карабах

Он напомнил, что 15 апреля по инициативе российской стороны в Москве состоялась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России, к которым на каком-то этапе присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Мнацаканян также констатировал, что встреча состоялась после встречи руководителей Армении и Азербайджана в Вене 29 марта.

«С нашей точки зрения, мишенью проблемы является безопасность 150 тысяч человек, проживающих в Арцахе (Нагорном Карабахе — ИА). Это население находится под постоянными угрозами, учитывая ту атмосферу ненависти, которая сеялась в отношении армян. Урегулирование может быть лишь политическим, и единственный формат для его достижения сопредседательство МГ ОБСЕ. Но, вместе с тем необходимо обеспечить атмосферу, способствующую миру и контакты между людьми. Мы не можем вести переговоры на фоне атмосферы ненависти», —сказал глава МИД Армении, добавив, что безопасность людей и статус Нагорного Карабаха — приоритетные вопросы урегулирования.

По словам Мнацаканяна, 150 тысяч людей, проживающих в Нагорном Карабахе, должны участвовать в переговорном процессе, так как являются гарантами армянской идентичности, идентичности, которая еще сталкивается с отрицанием геноцида.