Минск, 18 апреля, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что все заявления Киева о якобы желании заключить «пасхальное перемирие» — это пустые слова. Об этом Грызлов заявил журналистам сегодня, 18 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

«Мы видим, что все заявления киевских властей о желании заключить «пасхальное» перемирие оказались пустыми словами. Киев фактически отказывается от ведения переговоров с Донбассом, хотя именно с ним и должен вести прямые переговоры», — сказал Грызлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с 18 апреля в Донбассе должно начаться новое «пасхальное» перемирие. Однако в реальности представители Украины не согласовали с представителями Донбасса это перемирие.

Кроме того, как показывает практика, даже согласованные перемирия украинская сторона никогда не соблюдала.