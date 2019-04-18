Я не такой же. Зеленский пообещал не сбегать из страны после президентства
Киев, 18 апреля, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о желании «сломать систему» и не убегать за пределы страны после окончания своего президентского срока.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
Об этом Зеленский 18 апреля сообщил в эфире телеканала «1+1» отвечая на вопрос, чем он отличается от других персон, занимавших пост президента Украины.
«Я не хочу, чтобы через пять лет меня кто-то догнал на улице и сказал: «Ты такой же как Порошенко», — заявил Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов должен пройти на Украине 21 апреля.