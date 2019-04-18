Киев, 18 апреля, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о желании «сломать систему» и не убегать за пределы страны после окончания своего президентского срока.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом Зеленский 18 апреля сообщил в эфире телеканала «1+1» отвечая на вопрос, чем он отличается от других персон, занимавших пост президента Украины.

«Я не хочу, чтобы через пять лет меня кто-то догнал на улице и сказал: «Ты такой же как Порошенко», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов должен пройти на Украине 21 апреля.