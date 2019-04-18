Киев, 18 апреля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Один из кандидатов в президенты Украины, Владимир Зеленский, представил возможных членов администрации главы государства.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента

Об этом он сообщил 18 апреля в эфире телеканала «1+1».

"Это эксперты, это моя команда, это профессиональные люди, молодые специалисты, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента», — заявил при этом Зеленский.

По его словам, после своей победы на выборах Зеленский поручит здравоохранение Евгению Комаровскому, сферу идеологии доверит Руслану Стефанчуку, Дмитрий Разумков займётся внутренней политикой. Внешняя политика из рук Климкина перейдёт экс-министру финансов Украины Александру Данилюку, а правоохранительной и антикоррупционной деятельностью займутся Денис Монастырский и Галина Янценко.

Кроме того, Иван Апаршин будет отвечать за сферу безопасности и военное ведомство, а Даниил Гетманцев проконтролирует экономическое развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, второй и решающий тур президентских выборов пройдёт на Украине 21 апреля. Большинство экспертов считают Владимира Зеленского безусловным лидером президентской гонки.