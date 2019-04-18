Йошкар-Ола, 18 апреля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Слушание по делу обвиняемого в крупной взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода назначено на 23 апреля. Соответствующая информация опубликована на портале суда.

Kremlin.ru Леонид Маркелов

Отмечается, что соответствующее решение принято 15 апреля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

В конце декабря 2017 года в отношении Леонида Маркелова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов», а в марте — о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает.

В конце декабря 2018 года подозреваемым были предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте оружия.

В конце января Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство следствия о смене подсудности уголовного дела экс-главы республики, учитывая широкие связи Маркелова в органах власти, правоохранительных органах и судейском сообществе Марий Эл, на тесный контакт с председателем йошкар-олинского суда. Все это могло сказаться на беспристрастности судей в Марий Эл.

В феврале Генеральная прокуратура РФ подала иск в отношении Маркелова об обращении его имущества в размере 1,5 млрд рублей в доход государства.

В перечень имущества вошли жилой комплекс в природоохранной зоне Марий Эл, земельные участки, денежные средства, квартиры, принадлежащие бывшему чиновнику, дорогостоящие часы.