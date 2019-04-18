Екатеринбург, 18 апреля, 2019, 22:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге до сих пор размещены агитационные материалы, созданные к прошедшим 9 сентября выборам депутатов гордумы. С жалобами горожане обращаются в горизбирком, сообщили журналистам в пресс-службе комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Печатная продукция до сих пор находится на фасадах зданий и ограждениях. В связи с этим в избиркоме заявляют, что это не способствует хорошему отношению избирателей к партиям и бывшим кандидатам, а порой и нарушает правила благоустройства.

«Комиссия рассчитывает на конструктивный подход участников выборов, который позволит сохранить архитектурно-градостроительный облик уральской столицы и подтвердить высокий уровень правовой культуры всех субъектов политического процесса в Екатеринбурге», — говорится в официальном сообщении избиркома.

Напомним, выборы в гордуму прошли 9 сентября. Кампания сопровождалась скандалами, а несколько кандидатов и партий были сняты.

Избранные депутаты в конце сентября избрали «сильного» мэра. Им стал Александр Высокинский. Таким образом, очередное изменение схемы управления городом было завершено. Напомним, в 2010—2018 году в Екатеринбурге была двуглавая система управления. Глава муниципалитета возглавлял гордуму, а сити-менеджер руководил городским хозяйством.