Киев, 18 апреля, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Украинская нефтегазовая компания «Укрнафта» предупреждает, что в случае полного прекращения поставок российской нефти на Украину, экономику страны ждёт коллапс. Соответствующее заявление распространила сегодня, 18 апреля, пресс-служба «Укрнафты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины. Эти санкции стали ответными мерами на новые ограничения, которые ввела против российской стороны Украины.

Российские санкции вступают в силу с 1 июня. Эти санкции, в частности, запрещают поставки на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также ряд других стратегических товаров. Однако в санкциях есть одна существенная оговорка, отдельные поставки российской нефти и нефтепродуктов на Украину могут осуществляться по специальному разрешению правительства России.

В «Укрнафте» восприняли новые санкции весьма серьезно. В Компании прямо заявили, что в случае прекращения поставок российской нефти украинскую экономику ждёт коллапс.

«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что данные действия Москвы могут «подорвать национальную безопасность Украины».

В «Укрнафте» также отметили, что в случае прекращения поставок российской нефти, Киев будет добиваться увеличения поставок нефти с каспийских месторождений Казахстана, что позволит частично покрыть дефицит.