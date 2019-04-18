Вашингтон, 18 апреля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Опубликованный лишь частично доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера свидетельствует о препятствиях правосудию, чинимых президентом Дональдом Трампом, заявил 18 апреля глава комитета конгресса по судебным делам Джеррольд Надлер.

Конгресс США

По мнению Надлера, даже неполный текст доклада Мюллера свидетельствует об этом.

Кроме того, конгрессмен заявил, что отцензурированный доклад прискорбен, но неудивителен. Надлер считает, что неопубликованная часть доклада способна нанести ещё больший урон действующему президенту США.

«Просто представьте, что остаётся скрытым от нас», — подчеркнул Надлер и добавил, что он направит запрос «на получение полного доклада и сопутствующих материалов».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в США начали публиковать усечённый текст доклада спецпрокурора Мюллера, два года безуспешно искавшего доказательства сговора Трампа с властями России для победы на президентских выборах.