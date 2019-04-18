Москва, 18 апреля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Межправительственное соглашение между Россией и Коста-Рикой о взаимной отмене виз вступит в силу с 25 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

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В соответствии с соглашением российские граждане смогут въезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Коста-Рики неоднократно без оформления визы на период до 90 календарных дней, начиная с даты въезда.

Граждане Коста-Рики смогут пребывать на территории России без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, считая с даты первого въезда.

Уточняется, что данное правило будет распространяться на граждан, являющихся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов.

Соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых формальностей было подписано 3 мая 2018 года в Сан-Хосе и 28 мая 2018 года в Москве.