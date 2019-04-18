Триполи, 18 апреля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Военная Генеральная прокуратура правительства национального согласия (ПНС) Ливии оформила ордер на арест командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Magharebia Халифа Хафтар

Ордер на арест маршала и еще шестерых командиров ЛНА опубликован 18 апреля на официальной странице ПНС в Facebook.

Напомним, первое сообщение о намерении выдать такой ордер было опубликовано в СМИ 9 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 апреля силы Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ведут наступление на Триполи, до сих пор остающийся под контролем правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

С 2011 года после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия остаётся в состоянии хаоса и анархии.