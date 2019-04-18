Калуга, 18 апреля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Закон, касающийся базовых окладов работников образовательных организаций, принят сегодня, 18 апреля, на заседании сессии калужского областного парламента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, оклады педагогов увеличены на 25%.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Работа в школе

Это решение, по словам разработчиков закона, обусловлено ростом заработных плат педагогических работников более чем в два раза в рамках реализации «майского» указа президента Российской Федерации.

За время реализации указа в структуре заработной платы педагогических работников уменьшилась доля гарантированной заработной платы (оклада) до 50−55%, а остальную часть заработной платы составили выплаты стимулирующего и компенсационного характера. Сложившаяся структура не является оптимальной, так как стимулирующие выплаты не являются обязательными и их размер может изменяться. Увеличение окладов позволит увеличить долю гарантированных выплат до 60−70%, остальная часть зарплаты останется переменной и будет зависеть от результатов работы каждого конкретного человека.

При этом в целом фонд оплаты труда не изменится.

«Если рассматривать зарплату педагога, то сегодня она наполовину состоит из надбавок и премий. Сегодня мы увеличили базовую часть до 60−70 процентов. И это позволит людям, которые трудятся в сфере образования, чувствовать себя более уверенно», — заявил первый заместитель председателя Законодательного собрания области Александр Ефремов.