Москва, 18 апреля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков раскрыл, какие темы затрагивал Путин на переговорах с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом Песков рассказал сегодня, 18 апреля, в эфире Первого канала.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд

По словам Пескова, одной из главных тем переговоров было положение русского меньшинства в Эстонии.

«Положение русскоязычного меньшинства в Эстонии и других странах Прибалтики было и остаётся для нас чрезвычайно важной темой, как и продолжающаяся проблема, с одной стороны, с негражданами, которая не решается. С другой стороны, есть определённая гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык», — сказал Песков.

Среди других тем переговоров было обсуждение политики военного блока НАТО, а также опасения Эстонии и других стран Прибалтики по безопасности. Российская сторона подчеркнула, что эти опасения совершенно безосновательны.

Песков напомнил, что Россия никогда не представляла и не представляет никакой угрозы никому из своих соседей.