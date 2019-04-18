Лондон, 18 апреля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Великобритания осуждает новые антикубинские санкции США, направленные против иностранных инвесторов Кубы, 18 апреля передает агентство Reuters.

Уинстон Черчилль с сигарой

«Мы будем работать вместе с ЕС для защиты интересов наших компаний», — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Под разрешение США подавать иски против иностранных компаний, использующих «экспроприированную» коммунистическим правительством собственность, может попасть, в частности, британский табачный гигант Imperial Brands.

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