Вашингтон, 18 апреля, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Правительство США официально на прошлой неделе обновило свои карты с изображением Израиля. На этих картах Голанские высоты обозначены как часть Израиля, а не как оккупированная территория Сирии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Israel Defense Forces Голанские высоты

Декларация о признании Голанских высот частью государства Израиль была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По терминологии ООН, эта часть Голан называется оккупированные сирийские Голаны.

Союзники США в Европе и арабском мире не согласились с данным решением США. Россия и другие страны также осудили его.

Сразу после подписания декларации журналисты интересовались в Госдепе США, где пройдет граница на Голанах между Израилем и Сирией: вдоль линии прекращения огня 1974 года или по западной границе демилитаризованной зоны. Однако сирийская армия заняла боевые позиции в демилитаризованной зоне.

На обновленных картах США линия границы между Израилем и Сирией проходит по западной границе демилитаризованной зоны. Можно предположить, если бы сирийские военные не выдвинулись вперед, она могла бы пройти восточнее.