Калуга, 18 апреля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. 18 апреля в Калуге прошёл ряд мероприятий, посвящённых предстоящему Дню местного самоуправления. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, на форуме проектных траекторий «Моя Калуга — вектор в будущее» студенты Калужского филиала академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ представили социальные проекты, посвященные решению актуальных городских проблем. Также состоялся круглый стол, посвящённый перспективам развития территориального общественного самоуправления.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге готовятся к Дню местного самоуправления

В работе круглого стола приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, депутаты Городской думы, начальник управления по работе с населением Инга Грибанская, а также руководители территориальных общин города. Глава городского самоуправления поздравил собравшихся с наступающим Днём местного самоуправления.

«Накануне Дня местного самоуправления мы подведём некоторые итоги работы городских властей и территориальных общин и наметим дальнейшие планы, — обратился к участникам круглого стола Александр Иванов. — Территориальное общественное самоуправление является надёжным фундаментом местного самоуправления в нашем городе. На ближайшем заседании Городской думы будет принято решение о проведении в Калуге 23 мая Дня территориального общественного самоуправления».

В ходе круглого стола был представлен опыт работы калужских ТОС.

Депутат Городской думы Татьяна Коняхина сообщила коллегам, что в настоящее время на рассмотрении в Государственной думе РФ находятся законопроекты, предусматривающие наделение территориальных общин статусом социально ориентированных НКО и упрощающие процедуру регистрации ТОС как юридического лица. Обсуждались возможности территориальных общин в части получения грантов для развития территорий и участия во всероссийских конкурсах лучших муниципальных практик. По словам начальника управления по работе с населением Инги Грибанской, интерес к дальнейшему развитию системы территориального общественного самоуправления растёт на всех уровнях власти и общественным инициативам будет оказана соответствующая поддержка.

«В этом году в Калуге начинается реализация проекта инициативного бюджетирования, — отметила депутат Городской думы, председатель Ассоциации ТОС города Калуги Эльвира Капитонова. — Это первый шаг к серьёзной финансовой поддержке деятельности территориальных общин в сфере благоустройства и решения актуальных проблем микрорайонов».

Подводя итоги круглого стола, Александр Иванов поблагодарил всех руководителей ТОС за плодотворный труд и пожелал дальнейших успехов.