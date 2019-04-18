Ямало-Ненецкий АО, 18 апреля, 2019, 18:47 — ИА Регнум. В Ямальском районе в селе Мыс Каменный проводится доследственная проверка по факту гибели двухлетней девочки на пожаре. Сообщение между районным центром Яр-Сале и селом осуществляется вертолетным транспортом. следственная группа вылетела для выяснения обстоятельств трагедии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Пресс-служба главы Ямальского района Сгоревший дом

Предварительно известно, что 18 апреля 2019 года в дневное время в селе Мыс Каменный при возгорании двухэтажного 16-ти квартирного деревянного жилого дома погибла двухлетняя девочка. Ещё двое детей — 2019 и 2013 годов рождения и их мать отравились угарным газом. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Причины пожара устанавливаются.

Сегодня в Мысе Каменном прошло совещание при главе Ямальского района, в ходе которого было принято решение о расселении шести семей, пострадавших при пожаре, сообщает пресс-служба главы муниципального образования. Всего в доме восемь квартир, две из них нежилые. Известно, что четырём семьям уже предоставлено временное жилье.

Центр социального обслуживания Ямальского района объявил о сборе вещей для пострадавших.