Москва, 18 апреля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Пожар в соборе Парижской Богоматери, символе общеевропейской цивилизации, вызывал слёзы, заявил 18 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с французскими бизнесменами.

(сс) Wandrille de Préville Пожар в соборе Парижской Богоматери

Глава Российского государства подчеркнул, что Нотр-Дам является символом не только Франции, но и «общеевропейской цивилизации, европейской культуры».

«Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах», — сказал Владимир Путин.

«Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне также известно, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнёрами, тоже готовы присоединиться», — отметил президент России.

Напомним, ранее Владимир Путин уже предлагал помощь российских реставраторов в деле восстановления древнего собора, сильно пострадавшего от пожара 15 апреля.