Элиста, 18 апреля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. «Одним из основных вопросов, решаемых профильными министерствами, должно стать создание и реализация проектов, направленных на поддержку калмыцкого языка», — считает врио главы Калмыкии Бату Хасиков. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Василий Верещагин. Калмыцкий лама. 1869-1870

По его мнению, проблема сохранения родного языка остро стоит в Калмыкии. Он признался, что и сам владеет калмыцким не на том уровне, на котором ему хотелось бы, но пообещал «улучшать свои знания».

«Родной язык — душа народа. Если он исчезает, то умирает и народ», — подчеркнул Бату Хасиков.

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Глава Калмыкии не исключил, что в вопросах сохранения языка правительство республике будет задействовать опыт Ханты-Мансийского автономного округа, делегация которого побывала в Элисте. Хасикову, в частности, понравились проекты по созданию мобильных приложений на родном языке и издания словарей.

«Уверен, что нужно учиться у коллег умению чтить своих предков, свою историю, свой язык», — отметил руководитель региона.

Как сообщает РИА «Калмыкия», Хасиков согласился с выводом профессора Калмыцкого госуниверситета Данары Сусеевой о том, что республике нужна научная программа по поддержке и развитию калмыцкого языка.

«Может быть, это банальные и очевидные слова, но я убежден, что знание родного языка должно быть модным и престижным», — сказал он.

Хасиков также заявил о намерении развивать связи Калмыкии с представителями других ойратских народов. Он встретился с прибывшей в Элисту делегацией из Монголии, в состав которой вошли певица Халинь, первый в истории страны олимпийский чемпион по дзюдо Найдангийн Тувшинбаяр, народный артист Монголии Жаргалсайхан.

«Ойратские народы должны жить в едином культурном пространстве. Для Калмыкии это жизненно необходимо. Я убежден в этом и последовательно отстаиваю свою позицию на всех уровнях. Нас разделяют лишь расстояния, а объединяет — свободный степной дух и общие ценности.ᅠ Мне очевидно, что такие контакты серьезно укрепляют и развивают связи между братскими народами. Ведь цель у нас общая — сохранить и приумножить наследие предков», — поделился впечатлениями в своём Instagram-аккаунте глава Калмыкии Бату Хасиков.

https://www.instagram.com/p/BwW2fF9jjq1/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года проблема сохранения калмыцкого языка обсуждалась на конференции в Институте калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ. В 2009 году ЮНЕСКО в своём докладе включило калмыцкий в список языков, которым грозит исчезновение.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население Калмыкии составляет 289 481 человека, из них 162 740 — калмыки. 153 910 из них указали, что владеют калмыцким языком.