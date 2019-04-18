Реджо-ди-Калабрия, Италия, 18 апреля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Правительство Италии на заседании в четверг, 18 апреля, приняло решение о передаче полномочий по управлению системой здравоохранения в провинции Калабрия с регионального на национальный уровень, передает Affari Italiani.

(сс) Patrick Denker Скорая помощь

Причиной такого решения, предложенного министром здравоохранения Джулией Грилло, стала многолетняя неспособность местных властей самостоятельно справиться с этой сферой, отметил глава комиссии по здравоохранению парламента Италии Пьерпаоло Силери.

Чрезвычайный режим управления отраслью продлится год, на этот период будут назначены специальные комиссары национального правительства, единственным критерием выбора станут их профессиональные достоинства, сказал Силери.