Москва, 18 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Движение в центре Москвы и на МКАД в ближайший период может быть осложнено в связи с работами по укладке асфальта. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

Как уточняется, департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы начал работы по ремонту дорожного покрытия в столице. «Из-за этого движение местами будет частично ограничено, что может привести к затруднениям на дороге», — предупредили в ЦОДД.

Отмечается, что во избежание заторов на дорогах основной объём работ будет осуществляться в ночное время, тем не менее часть работ потребуется проводить и днём. В связи с этим водителям рекомендуют заранее планировать маршруты своих поездок.